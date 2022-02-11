Джима – у топ-10 біатлонного спринту Олімпіади-2022

Четвертим номером біатлонної програми зимових Олімпійських ігор у Пекіні стояв жіночий спринт.

Олімпійською чемпіонкою стала лідерка Кубка світу Марте Олсбю Ройселанд.

Норвежка була точною на двох вогневих рубежах, ногами випередивши шведку Ельвіру Еберг та італійку Доротею Вірер на 31 та 37 секунд відповідно.

Для норвежки – це друге "золото" Пекіна. До цього Марте у складі збірної виграла змішану естафету.

Найкраща з українок Юлія Джима пробігла зайві 150 метрів через промах, що не дозволило їй піднятися вище від 8-го місця.

Також один промах на вогневому рубежі допустила Анастасія Меркушина й посіла 24-те місце.

Третя представниця України Ірина Петренко замкнула четвертий десяток.

Результати гонки

Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:44,3 Ельвіра Еберг (0+0) +30,9 Доротея Вірер (0+0) +37,2

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