Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
«Мюнхен. На порозі війни»: спроба оживити минуле
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Чортова дюжина патріарха: підсумок 13 років правління очільника РПЦ
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT, – Bloomberg
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним та Поклонською були спецоперацією військової розвідки, - Бурба
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
Окупанти на Донбасі озвучили нову вимогу для відкриття КПВВ
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
"Слугу народу" Трубіцина викрили на хабарі 1,26 млн гривень (оновлено)
ГоловнаСпорт

Коронавірус ударив по найімовірніших шансах України на медаль Олімпіади-2022

Україна не візьме участі в командному турнірі з лижної акробатики.

Коронавірус ударив по найімовірніших шансах України на медаль Олімпіади-2022
Фото: FIS Freestyle Skiing

Збірна України не виступить у командному турнірі з лижної акробатики на білій Олімпіаді-2022 в Пекіні, повідомляє suspilne.media.

Три члени команди: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад - здали позитивні тести на коронавірус.

У строю залишилися лише олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко й Ольга Полюк.

Таким чином, Україна не зібрала заявку для виступу в командному турнірі.

Зазначимо, що командний турнір з лижної акробатики вперше відбудеться у програмі зимових Олімпійських ігор і збірна України мала непогані шанси на призові місця. Про це говорять результати українців на етапах Кубка світу цього сезону, де наші лижні акробати двічі ставали третіми.

Нагадаємо, коронавірус серйозно скоординував плани нашої жіночої біатлонної команди, через що під питанням залишається участь наших спортсменок в естафеті.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також