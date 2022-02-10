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МОК назвав спекулятивними чутки про виявлення на Олімпіаді-2022 допінгу в росіянки

Пресслужба МОК виступила з офіційною заявою.

МОК назвав спекулятивними чутки про виявлення на Олімпіаді-2022 допінгу в росіянки
Каміла Валієва
Фото: EPA/UPG

Голова пресслужби Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс на пресконференції приділив увагу інформації про позитивний допінг-тест Каміли Валієвої з команди ОКР.

За словами функціонера, інформація про виявлення допінгу є спекулятивною.

"Я не коментуватиму всіх чуток, які були вчора і які ще будуть з'являтися. У нас утворилася юридична ситуація, для якої потрібна консультація. Потенційний випадок виявлення допінгу - це спекуляція.

Я не говоритиму, хто веде справу. Це юридичний момент, робота триває. Щодо інформації про церемонію нагородження, це теж чутки. Потрібное терпіння”, - наводить слова Адамса championat.com.

Нагадаємо, церемонію нагородження збірної ОКР золотими медалями в командних змаганнях з фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні відклали через підозру використання допінгу. Зокрема, допінг-тест 15-річної Валієвої показав наявність мікродози забороненої субстанції.

Ситуацію ускладнює той факт, що, за правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу, Валієва є "захищеною особою". Тобто як "спортсменка, яка на момент порушення антидопінгових правил не досягла 16-річного віку", отже, вона не може бути офіційно ідентифікована, якщо винна в порушенні антидопінгових правил.

Григорій МухінГригорій Мухін
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