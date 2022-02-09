Кабмін призначив стипендії олімпійцям

Також з 1 квітня будуть призначені ще стипендії Президента видатним спортсменам.

Кабінет міністрів України призначив 19 стипендій видатним спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам.

Також з 1 квітня будуть призначені ще 50 стипендій Президента України видатним спортсменам з неолімпійських видів спорту, які посіли 1-3 місця на міжнародних змаганнях.

26 стипендій призначено для спортсменів і 24 – для видатних тренерів.

Список стипендіатів можна переглянути за цим посиланням.

“Відзнака спортивних досягнень має надзвичайно важливе значення. Принагідно бажаю українцям удачі та успіхів на зимовій Олімпіаді в Пекіні”, – зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, торік у липні президент Володимир Зеленський позбавив державних стипендій олімпійських призерів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які рішенням Міжнародного олімпійського комітету були позбавлені своїх нагород через застосування допінгу.