Кабмін призначив стипендії олімпійцям

Кабінет міністрів України призначив 19 стипендій видатним спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам.
Також з 1 квітня будуть призначені ще 50 стипендій Президента України видатним спортсменам з неолімпійських видів спорту, які посіли 1-3 місця на міжнародних змаганнях.
26 стипендій призначено для спортсменів і 24 – для видатних тренерів.
Список стипендіатів можна переглянути за цим посиланням.
“Відзнака спортивних досягнень має надзвичайно важливе значення. Принагідно бажаю українцям удачі та успіхів на зимовій Олімпіаді в Пекіні”, – зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, торік у липні президент Володимир Зеленський позбавив державних стипендій олімпійських призерів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які рішенням Міжнародного олімпійського комітету були позбавлені своїх нагород через застосування допінгу.