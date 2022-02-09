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Кабмін призначив стипендії олімпійцям

Також з 1 квітня будуть призначені ще стипендії Президента видатним спортсменам.

Кабмін призначив стипендії олімпійцям
Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів України призначив 19 стипендій видатним спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам. 

Також з 1 квітня будуть призначені ще 50 стипендій Президента України видатним спортсменам з неолімпійських видів спорту, які посіли 1-3 місця на міжнародних змаганнях.

26 стипендій призначено для спортсменів і 24 – для видатних тренерів.

Список стипендіатів можна переглянути за цим посиланням.

“Відзнака спортивних досягнень має надзвичайно важливе значення. Принагідно бажаю українцям удачі та успіхів на зимовій Олімпіаді в Пекіні”, – зазначив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, торік у липні президент Володимир Зеленський позбавив державних стипендій олімпійських призерів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія, які рішенням Міжнародного олімпійського комітету були позбавлені своїх нагород через застосування допінгу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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