Фото: chelseablues.ru

Захисник лондонського "Вест Гема" Курт Зума вляпався у скандал, що може загрожувати йому ув'язненням, повідомляє The Sun.

Англійський таблоїд опублікував відео жорстокого поводження 27-річного одноклубника Андрія Ярмоленка зі своєю кішкою Моггі породи бенгал.

Причому злили відео у Snapchat не якісь хейтери, а рідний брат футболіста Йоан.

Тривожні кадри показують, як колишній гравець "Челсі" бере кішку в руки і штовхає її як футбольний м'яч, а потім ганяється за нею по всьому будинку і б'є руками по голові. Також він жбурляє в неї своє взуття, коли кішка відчайдушно намагається кудись утекти.

Закон Великої Британії про захист тварин передбачає як максимальне покарання за жорстоке поводження з тваринами ув'язнення до п'яти років.

Люди, визнані винними в жорстокому поводженні з тваринами, можуть отримати необмежений штраф. Багато вболівальників закликають притягти француза до максимальної відповідальності, хоча Курт перепросив і заявив, що це сталося вперше і востаннє.

"Я хочу перепросити за свої дії. Моїй поведінці немає виправдань, про що я щиро жалкую.

Я також хочу сказати, як глибоко мені шкода всіх, кого це відео засмутило. Я хотів би запевнити всіх, що наші дві кішки в повному порядку та здорові.

Їх любить і про них дбає вся наша родина, і така поведінка була поодиноким випадком, який більше не повториться", - запевняє Зума.

У той самий час Організація захисту прав тварин (PETA) виступила із заявою щодо Курта.

"Зума має постати не лише перед судом громадської думки, а й перед судом закону, — йдеться в заяві на сайті PETA. — Тим часом двох кішок, які перебувають під опікою Зума, необхідно терміново забрати і поселити у людей, здатних проявити до них доброту і співчуття, яких Курту явно не вистачає".

При цьому в організації висловили надію, що захисника виключать зі збірної Франції.

"Франція не може змиритися з тим, щоб її представляла на міжнародному рівні людина, яка потурає жорстокості", - заявили в PETA.