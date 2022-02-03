Січень 2022 року став другим найбільшим зимовим трансферним вікном в історії Англійської прем'єр-ліги

Клуби Англійської прем'єр-ліги витратили на трансфери до зимової трансферної кампанії 295 млн фунтів, що є другим найбільшим зимовим трансферним вікном в історії АПЛ, повідомляє fapl.ru.

Насамперед представники Прем'єр-ліги лише одного разу витрачали у січні більше — 430 млн. фунтів у 2018 році. Це говорить про відновлення фінансової могутності клубів після кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Для порівняння, за аналогічний період 2021 року клуби вищого англійського дивізіону витратили лише 70 млн. фунтів.

Цього разу більше половини витраченої суми (150 млн. фунтів) припало на клуби АПЛ, які займають останні п'ять місць у турнірній таблиці: "Евертон", "Норвіч", "Ньюкасл", "Вотфорд" та "Бернлі". Для порівняння, минулого року п'ятірка найгірших витратила у січні лише 5 млн. фунтів.

Тим не менш, найбільшу покупку в це вікно зробив один із грандів "Ліверпуль", оформивши перехід вінгера Луїса Діаса з "Порту" за 37.5 млн фунтів (ще 12.5 млн фунтів передбачені у вигляді бонусів).

Варто зазначити, що клуби чотирьох провідних ліг Європи, що залишилися, сумарно витратили 317 млн. фунтів — на 2 млн. фунтів більше, ніж Прем'єр-Ліга і Футбольна Ліга (обслуговуюча клуби нижчих дивізіонів Англії) разом узяті.

"Це трансферне вікно показує, що пов'язаний з ковідом тиск на фінанси клуби Прем'єр-ліги слабшає, і витрати впевнено повернулися на допандемійний рівень. Примітно, що це одне з найбільших січневих вікон, що ми тільки бачили", - повідомив експерт Deloitte Ден Джонс .

"Прем'єр-ліга продовжує задавати тон у глобальному масштабі, залишаючись найбільшим у плані фінансів національним чемпіонатом завдяки новозаповненим стадіонам і сильним контрактам з продажу телеправ за кордон", - зазначив Джонс.

Нагадаємо, футболісти АПЛ торік заплатили тільки податків на £1,4 млрд.