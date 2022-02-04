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У РФС прокоментували інформацію про подвійні преміальні за перемогу над збірною України в півфіналі ЧЄ

Збірна України двічі грала у фіналах європейських першостей.

У РФС прокоментували інформацію про подвійні преміальні за перемогу над збірною України в півфіналі ЧЄ
збірна України
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в Амстердамі відбудуться півфінальні поєдинки футзального Євро-2022.

В одному зустрінуться збірні України та Росії.

Перед цим поєдинком у російських ЗМІ з'явилася інформація, що збірна Росії отримає подвійні преміальні за перемогу в півфіналі ЧЄ. Проте президент Асоціації мініфутболу Росії (АМФР) та член виконкому Російського футбольного союзу (РФС) Еміль Алієв спростував її.

"У нас ніколи якісь окремі матчі, якщо це Україна чи якийсь інший матч, не вирізнялися окремо. Російським футбольним союзом було створено загальні умови, які були озвучені ще до початку (турніру. – LB.ua)", - цитує Алієва "Спорт-Экспресс".

Нагадаємо, початок поєдинку о 18:00.

Додамо, що збірна України двічі за свою історію виходила у фінал ЧЄ (2001, 2003), але двічі там поступалася іспанцям та італійцям відповідно.

Григорій МухінГригорій Мухін
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