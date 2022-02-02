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Росія обіграла Грузію і зустрінеться з Україною у півфіналі футзального Євро-2022

Матч відбудеться післязавтра.

Росія обіграла Грузію і зустрінеться з Україною у півфіналі футзального Євро-2022
Росія - Грузія
Фото: АМФР

Збірна Росії із футзалу 4 лютого зіграє з Україною на Євро-2022.

Це стало відомо після матчу 1/4 фіналу, у якому росіяни обіграли дебютанта турніру команду Грузії – 3:1.

У першому таймі суперники обмінялися голами. У середині другого тайму росіяни вдруге в матчі вийшли вперед, а на останній хвилині Грузія змінила кіпера на п'ятого польового, що призвело до точного удару суперника по порожніх воротах зі своєї половини поля.

За право зіграти у фіналі Росія посперечається з Українорою, яка днем раніше у своєму чвертьфіналі сенсаційно обіграла Казахстан — найзабиваючу команду групового етапу, одного з лідерів європейського рейтингу (5:3).

Наша збірна вперше за 17 років пробилася до півфіналу міні-футбольного Євро. Що відрізняє нинішню команду Олександра Косенка — у ній взагалі немає натуралізованих гравців, на відміну від тих самих збірних Росії, Грузії чи Казахстану.

Зустріч проходитиме в Амстердамі 4 лютого на арені Ziggo Dome.

З 2014 року УЄФА намагається виключати матчі російських та українських команд проти один одного. Перед чемпіонатом Європи з футзалу під час жеребкування ці команди потрапили в одну групу, але організатори потім їх розвели, щоб уникнути проблем. Проте сітка турніру все одно їх звела – у матчі за вихід у фінал.

Початок поєдинку – о 18.00.

Другу пару півфіналістів склали збірні Іспанії та Португалії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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