У другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України не залишила каменя на камені від збірної Сербії – 6:1.

Ця перемога стала для українців першою на Євро-2022 після поразки від господарів турніру Нідерландів (2:3) у стартовому матчі.

У підсумковому поєдинку групового раунду українська команда зіграє з чинними чемпіонами Європи збірною Португалії. Матч відбудеться в п'ятницю, 28 січня.

До чвертьфіналу виходять найкращі дві команди з кожної групи.

Після двох турів у групі А лідирують португальці, які набрали 100-відсотковий результат. По три очки мають збірні України та Нідерландів. Серби очок поки що не набрали.