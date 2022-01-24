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Україна реабілітувалась за поразку у стартовому турі чемпіонату Європи з футзалу

Українці "винесли" сербів.

Україна реабілітувалась за поразку у стартовому турі чемпіонату Європи з футзалу
Фото: EPA/UPG

У другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2022 з футзалу збірна України не залишила каменя на камені від збірної Сербії – 6:1.

Ця перемога стала для українців першою на Євро-2022 після поразки від господарів турніру Нідерландів (2:3) у стартовому матчі.

У підсумковому поєдинку групового раунду українська команда зіграє з чинними чемпіонами Європи збірною Португалії. Матч відбудеться в п'ятницю, 28 січня.

До чвертьфіналу виходять найкращі дві команди з кожної групи.

Після двох турів у групі А лідирують португальці, які набрали 100-відсотковий результат. По три очки мають збірні України та Нідерландів. Серби очок поки що не набрали.

Григорій МухінГригорій Мухін
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