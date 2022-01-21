Найдосвідченіші гонщики з різних країн світу беруть учать у двох дисциплінах - Long Distance та Course Race.

У селі Хотімля в Харківській області 19-23 січня вперше в Україні відбуваються змагання в ході рейтингового міжнародного турніру за кубок світу зі сноукайтингу IKA SNOWKITE World Cup 2022.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Ask SnowKite WorldCup.

Організатором змагань є Федерація кайтбордингу та серфінгу України, Міжнародна Асоціація Кайтбордингу.

"Я особливо радий тому, що міжнародні змагання з сноукайтингу цього року відбуваються саме в Україні, в цей час коли важливо бачити і позитивні новини, пишатися нашою країною, усвідомлювати її достойне місце і роль. Радий участі у турнірі представників міжнародної асоціації, спортменів та вболівальників на Харківщині", - прокоментував почесний голова Федерації кайтбордингу та серфінгу України Кирило Шевченко.

Найдосвідченіші гонщики з різних країн світу беруть учать у двох дисциплінах Long Distance, Course Race. На змаганнях представлені такі категорії: сноуборд (чоловіки, жінки) та лижі (чоловіки та жінки). Мінімальний вік учасників: 12 років.

Цей турнір може стати фундаментом для проведення в майбутньому змагань з олімпійської дисципліни Formula Kite.

Сноукайтинг - це вид спорту та активного відпочинку, що представляє собою заняття з буксирувальним кайтом на сніговому покритті або льоду із застосуванням лиж, сноуборду чи ковзанів. Назва походить від англійського словосполучення snowkiting: snow - сніг, kiting - кайтінг. Зародився цей вид спорту в 70-х роках, в Альпах у результаті експериментів Дітера Стразили.