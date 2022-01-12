Фото: kh.dsns.gov.ua

У середу вранці на об'їзній дорозі Харкова біля села Черкаська Лозова зіткнулись два легкових автомобіля. Внаслідок аварії троє дорослих, які перебували в машинах, загинули, двоє дітей 2-3 років госпіталізовані.

Про це повідомило місцеве управління ДСНС.

У ДТП потрапили автомобілі Kia Optima та Toyota Camry. Обоє водіїв, а також пасажирка Toyota загинули на місці. Постраждалих дітей з різними травмами доправили до 4-ї лікарні швидкої та невідкладної допомоги Харкова.

Місцеве видання NewsRoom з посиланням на мерію пише, що діти знаходяться в тяжкому стані.

Нагадаємо, що 9 січня масштабна ДТП сталася на дорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ у Чернігівській області. Там внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса постраждало 11 людей.