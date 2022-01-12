У Хмельницькому надзвичайники допомогли спуститися вниз кранівниці, якій стало зле на висоті.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"11 січня о 08:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Мельникова, що в обласному центрі, на будівельному майданчику працівниці баштового крану стало зле. Знаходячись на височині, вона не могла самотужки спуститися, тож знадобилася допомога надзвичайників", - йдеться в повідомленні.
За викликом було спрямовано чергову варту 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
На місці події рятувальники допомогли жінці спуститись на землю, де її вже чекали медики.
Нагадаємо, у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету, постраждала кранівниця.