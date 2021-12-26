У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці
У Києві вбили чоловіка, який заступився за жінку на вулиці
Росія заявила, що відведе частину військових із Криму та від українського кордону
Росія заявила, що відведе частину військових із Криму та від українського кордону
Український військовий отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення
Український військовий отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення
Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд
Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд
​NASA запустило в космос найбільший і найдорожчий телескоп "Джеймс Вебб"
​NASA запустило в космос найбільший і найдорожчий телескоп "Джеймс Вебб"
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
Дмитро Разумков: «На вибори президента я піду. І на парламентські піду»
У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина техніки
У російських окупаційних військ вийшла з ладу частина техніки
ГоловнаСуспільствоПодії

На Хмельниччині горів склад з текстилем

Ймовірна причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічки.

У Хмельницькій області сталася пожежа на складі текстильного виробництва.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Інцидент сталася 25 грудня у селі Шаровечка на території адміністративно-складського приміщення фірми з реалізації текстилю. Займання виникло у котельні.

“На місце події відразу було спрямовано чергові варти обласного центру. На момент прибуття, розвідкою було встановлено, що вогонь поширився пустотами та загорівся дах складу, який був вщент заповнений текстилем”, – йдеться у повідомленні. 

Додатково до місця пожежі було залучено автодрабину та автобус газодимозахисної служби.

На момент гасіння горіла покрівля на площі 200 квадратних метрів, існувала загроза поширення вогню на текстиль.

Пожежу локалізовано 12:00 та ліквідовано о 12:15, при цьому не допущено подальшого поширення полум’я в середину складу.

На місці поді працювали 31 рятувальник та 6 одиниць пожежної та спеціальної техніки.

Жертв та постраждалих немає. Ймовірна причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася пожежа в комплексі відпочинку "Батерфляй". Одна людина загинула, двоє постраждали. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також