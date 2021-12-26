У Хмельницькій області сталася пожежа на складі текстильного виробництва.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Інцидент сталася 25 грудня у селі Шаровечка на території адміністративно-складського приміщення фірми з реалізації текстилю. Займання виникло у котельні.

“На місце події відразу було спрямовано чергові варти обласного центру. На момент прибуття, розвідкою було встановлено, що вогонь поширився пустотами та загорівся дах складу, який був вщент заповнений текстилем”, – йдеться у повідомленні.

Додатково до місця пожежі було залучено автодрабину та автобус газодимозахисної служби.

На момент гасіння горіла покрівля на площі 200 квадратних метрів, існувала загроза поширення вогню на текстиль.

Пожежу локалізовано 12:00 та ліквідовано о 12:15, при цьому не допущено подальшого поширення полум’я в середину складу.

На місці поді працювали 31 рятувальник та 6 одиниць пожежної та спеціальної техніки.

Жертв та постраждалих немає. Ймовірна причина загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася пожежа в комплексі відпочинку "Батерфляй". Одна людина загинула, двоє постраждали.