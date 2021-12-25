У Києві через повідомлення про мінування тимчасово перекрили міст Патона (оновлено)

У Києві через повідомлення про мінування ввечері в суботу тимчасово перекрили міст імені Патона.

Про це повідомила пресслужба Київдержадміністрації та патрульної поліції близько 18 години вечора.

"Перекрито рух мостом Патона в обидва напрямки. Надійшов телефонний дзвінок про мінування мосту ім. Патона. Наразі на споруді працюють правоохоронці", - заявили в КМДА.

Інформація про замінування мосту надійшла до поліції Києва близько 17 години.

На місце події відправили слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологів. Проте жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено, і близько 18:45 поліція повідомила, що рух мостом відновили.

Міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, на той час він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включаючи і монтажні, виконані за допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.

У 2019 стало відомо про те, що Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним. Наступного року на мосту заборонили проїзд вантажівкам, а рух крайніми смугами перекрили.

Мерія Києва заявляла, що міст Патона планують відреставрувати до кінця 2025 року. В ході робіт його збираються розширити до восьми смуг руху замість нинішніх семи, встановити там сучасне бар’єрне огородження та автоматизовану систему обчислювання ваги транспортних засобів під час руху.

На мосту мають спроєктувати велосипедні доріжки в обидва напрямки і розширені тротуари для "променадної частини".

Нагадаємо, що у 2019 і 2020 роках в Києві двічі перекривали міст Метро через повідомлення про мінування.

18 вересня 2019 року міст Метро на кілька годин перекривали через чоловіка, який зупинив свій автомобіль на проїжджій частині і погрожував підірвати його. Після тривалих переговорів чоловік здався, у нього при собі не було вибухівки. "Мінером" виявився звільнений військовослужбовець Олексій Белько, у нього були проблеми з психікою.

Через кілька місяців, 1 червня 2020 року, киянин Віталій Ткаленко заявив про мінування мосту Метро, бо хотів привернути увагу до проблем у своєму житті.