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У Києві прогнозують ввечері різке похолодання та ожеледь

Комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами.

У Києві прогнозують ввечері різке похолодання та ожеледь
Фото: КМДА

Сьогодні ввечері у Києві прогнозують різке похолодання та ожеледь, комунальні служби готуються обробляти території реагентами.

Про це повідомили у КМДА.

За прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до 11-13 градусів морозу. 

Для очищення й обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації “Київавтодор”. 

У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жеків, можуть задіяти понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки і працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.

“Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах. Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру міста Києва 15-51”, – йдеться у повідомленні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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