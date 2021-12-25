У Києві прогнозують ввечері різке похолодання та ожеледь

Сьогодні ввечері у Києві прогнозують різке похолодання та ожеледь, комунальні служби готуються обробляти території реагентами.

Про це повідомили у КМДА.

За прогнозами синоптиків, температура вночі впаде до 11-13 градусів морозу.

Для очищення й обробки вулиць загалом підготовлено 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації “Київавтодор”.

У дворах та міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників комунальних жеків, можуть задіяти понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть близько 80 одиниць техніки і працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.

“Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними авто, а якщо уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах. Пішоходів просять обережно пересуватись містом і повідомляти про необроблені ділянки й території до Контактного центру міста Києва 15-51”, – йдеться у повідомленні.