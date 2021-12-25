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Український військовий отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення

Обставини події з’ясовуються.

Український військовий отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Раніше говорили, що він дістав поранення у зоні бойових дій.

“Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї”, – зазначено у повідомленні. 

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Наразі за цим фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, 18 грудня внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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