Український військовий отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення

Військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення за 18 км від лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Раніше говорили, що він дістав поранення у зоні бойових дій.

“Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї”, – зазначено у повідомленні.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Наразі за цим фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, 18 грудня внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.