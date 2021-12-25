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Суд засудив до 5 років ув'язнення організаторку фейкового "референдуму" на Донеччині

Засуджена обіймала посаду члена фейкової "дільничної виборчої комісії".

Донецький апеляційний суд засудив місцеву мешканку до 5 років ув’язнення за організацію незаконного референдуму на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Донецький апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і засудив жінку до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

"Суд встановив, що у травні 2014 року мешканка с. Гришине брала активну участь в організації та проведенні у м. Красноармійську – нині Покровську незаконного "загального обласного референдуму" щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР". Засуджена обіймала посаду члена фейкової дільничної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свою провину жінка не визнала. У травні 2021 року Красноармійський міськрайонний суд визнав її винною, призначивши покарання – 5 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки.

Вважаючи вирок занадто м’яким, прокуратура його оскаржила. Апеляційний суд визнав доводи обвинувачення обґрунтованими і ухвалив новий вирок, який вступив у законну силу.

Нагадаємо, раніше бойовика російських окупаційних сил, який був помічником терориста "ДНР" Ігоря Безлера, засудили до 11 років позбавлення волі. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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