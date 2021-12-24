Окупанти на Донбасі відкривали вогонь біля Новозванівки, Мар’їнки та Катеринівки

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, в напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.