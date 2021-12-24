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Міноборони може скоротити перелік професій з обовʼязковим військовим обліком для жінок

Це питання обговорили з очільником міністерства. 

Міноборони може скоротити перелік професій з обовʼязковим військовим обліком для жінок
Фото: facebook/Оперативне командування 'Північ'

Міністерство оборони збирається переглянути в бік зменшення список професій, представниці яких мають стати на військовий облік

Про це у Facebook повідомив голова парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Обговорили це питання з Міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням", – зазначив він.

Завітневич загалом вважає ідею постановки деяких жінок на військовий облік правильною, адже держава має знати свої резерви. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. У документі йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Передбачається, що жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Для цього вони повинні будуть написати заяву до місцевого військкомату і принести перелік документів для реєстрації на облік. Військомат вивчить документи, потім комісія ухвалить рішення, чи ставити жінку на облік, і, якщо так, – спрямує її на медкомісію за місцем реєстрації. Брати на облік будуть не всіх, адже є обмеження за віком (максимум – 60 років) і станом здоровʼя.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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