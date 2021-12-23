На позитивні результати реформування Укроборонпрому очікуємо за пару місяців, - Завітневич

Реформа концерну «Укроборонпром» - одна з основних в оборонному секторі. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич під час круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

«Робота над Законом тривала понад рік, і на сьогодні є результат: дуже чітка, вивірена, методологічно і законодавчо прописана процедура цієї реформи. Відомо, хто виконавці, хто і за що нестиме відповідальність», - зазначив народний депутат.

На його думку, передача майна – основний ризик цієї реформи. «Ми розуміли, якщо ми підемо стандартним шляхом – ми втратимо багато часу. Є приклади і в нашій країні, і в інших країнах, коли такі трансформації тривають роками. Були довгі дискусії, і в парламенті зокрема, про те, що станеться, якщо ми дамо цей інструмент приватизації? Начебто ми позбавляємо контролю над контролем. Але розуміючи, що в нас обмаль часу, що нам треба трансформовувати підприємства, які роками чи навіть десятиріччями нічого не виробляють, а деякі підприємства навпаки треба рятувати, ми вирішили його задіяти і сподіваємось, вже за пару місяців побачити позитивні результати», - пояснив Олександр Завітневич.