Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
ГоловнаЕкономікаБізнес

На позитивні результати реформування Укроборонпрому очікуємо за пару місяців, - Завітневич

Основний ризик реформи - передача майна.

На позитивні результати реформування Укроборонпрому очікуємо за пару місяців, - Завітневич
Олександр Завітневич
Фото: Макс Требухов

Реформа концерну «Укроборонпром» - одна з основних в оборонному секторі. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич під час круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua.

«Робота над Законом тривала понад рік, і на сьогодні є результат: дуже чітка, вивірена, методологічно і законодавчо прописана процедура цієї реформи. Відомо, хто виконавці, хто і за що нестиме відповідальність», - зазначив народний депутат.

На його думку, передача майна – основний ризик цієї реформи. «Ми розуміли, якщо ми підемо стандартним шляхом – ми втратимо багато часу. Є приклади і в нашій країні, і в інших країнах, коли такі трансформації тривають роками. Були довгі дискусії, і в парламенті зокрема, про те, що станеться, якщо ми дамо цей інструмент приватизації? Начебто ми позбавляємо контролю над контролем. Але розуміючи, що в нас обмаль часу, що нам треба трансформовувати підприємства, які роками чи навіть десятиріччями нічого не виробляють, а деякі підприємства навпаки треба рятувати, ми вирішили його задіяти і сподіваємось, вже за пару місяців побачити позитивні результати», - пояснив Олександр Завітневич.

Інститут ГоршенінаІнститут Горшеніна
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також