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Трансляція круглого столу “Як відбуватиметься реформа “Укроборонпрому” в 2022 році”

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch .

Розпочинається трансляція експертного обговорення на тему: “Як відбуватиметься реформа “Укроборонпрому” в 2022 році”.

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua 

Питання до обговорення: 

  1. План реформи державного концерну “Укроборонпром” в 2022 році

  2. Очікувані результати реформи “Укроборонпрому”

Учасники круглого столу: 

Юрій Гусєв, Генеральний директор “Укроборонпрому" 

● Олександр Завітневич, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

● Гліб Канєвський, Голова експертної організації StateWatch 

● Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)

Модераторка - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch - є обов'язковим.

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