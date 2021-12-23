Розпочинається трансляція експертного обговорення на тему: “Як відбуватиметься реформа “Укроборонпрому” в 2022 році”.
Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua
Питання до обговорення:
-
План реформи державного концерну “Укроборонпром” в 2022 році
-
Очікувані результати реформи “Укроборонпрому”
Учасники круглого столу:
● Юрій Гусєв, Генеральний директор “Укроборонпрому"
● Олександр Завітневич, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
● Гліб Канєвський, Голова експертної організації StateWatch
● Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)
Модераторка - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.
Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch - є обов'язковим.