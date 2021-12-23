Розпочинається трансляція експертного обговорення на тему: “Як відбуватиметься реформа “Укроборонпрому” в 2022 році”.

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua

Питання до обговорення:

План реформи державного концерну “Укроборонпром” в 2022 році Очікувані результати реформи “Укроборонпрому”

Учасники круглого столу:

● Юрій Гусєв, Генеральний директор “Укроборонпрому"

● Олександр Завітневич, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

● Гліб Канєвський, Голова експертної організації StateWatch

● Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)

Модераторка - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch - є обов'язковим.