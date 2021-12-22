До виплат "тисячі за вакцинацію" збираються долучити ще 13 банків, – Федоров

В Україні до програми "єПідтримка" з виплати 1000 грн українцям, які пройшли повний курс вакцинації, наразі залучено шість банків. Це "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк". Ще 13 українських банків готуються долучитися до послуги.

Про це сьогодні, 22 грудня, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє телеканал "Дом".

Він нагадав, що в банку потрібно відкрити віртуальну картку, після чого на неї зарахують гроші.

"Це дуже проста та зрозуміла процедура. І це в історії України наймасовіша послуга, яка була реалізована, і, напевно, найшвидша. Тому що за кілька тижнів ми реалізували таку масштабну послугу", – зазначив міністр.

Федоров також уточнив, що деякі банки до кінця року почнуть видавати пластикові картки, на які зараховуватимуть гроші.

"Ми прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість. По-перше, велика кількість банків приєднається і велика кількість банків зможе генерувати не лише віртуальні карти, якими можна оплачувати онлайн, а й пластикові випускатимуть", – додав глава Мінцифри.

Міністр наголосив, що з другої половини січня 2022 року ці гроші можна буде використати для купівлі ліків в аптеках для людей 60+.

Як повідомляли, у межах програми "єПідтримка" виплату розміром 1000 грн вже отримали 2,3 млн українців. Загалом вони витратили вже 200 млн грн. На отримання "ковідної тисячі" українці подали заявок на 4,5 млрд грн.