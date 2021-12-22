"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
ГоловнаЕкономікаФінанси

До виплат "тисячі за вакцинацію" збираються долучити ще 13 банків, – Федоров

Наразі до програми "єПідтримка" залучено шість банків.

До виплат "тисячі за вакцинацію" збираються долучити ще 13 банків, – Федоров
Фото: biz.today.ua

В Україні до програми "єПідтримка" з виплати 1000 грн українцям, які пройшли повний курс вакцинації, наразі залучено шість банків. Це "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк". Ще 13 українських банків готуються долучитися до послуги.

Про це сьогодні, 22 грудня, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє телеканал "Дом".

Він нагадав, що в банку потрібно відкрити віртуальну картку, після чого на неї зарахують гроші.

"Це дуже проста та зрозуміла процедура. І це в історії України наймасовіша послуга, яка була реалізована, і, напевно, найшвидша. Тому що за кілька тижнів ми реалізували таку масштабну послугу", – зазначив міністр.

Федоров також уточнив, що деякі банки до кінця року почнуть видавати пластикові картки, на які зараховуватимуть гроші.

"Ми прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість. По-перше, велика кількість банків приєднається і велика кількість банків зможе генерувати не лише віртуальні карти, якими можна оплачувати онлайн, а й пластикові випускатимуть", – додав глава Мінцифри.

Міністр наголосив, що з другої половини січня 2022 року ці гроші можна буде використати для купівлі ліків в аптеках для людей 60+.

Як повідомляли, у межах програми "єПідтримка" виплату розміром 1000 грн вже отримали 2,3 млн українців. Загалом вони витратили вже 200 млн грн. На отримання "ковідної тисячі" українці подали заявок на 4,5 млрд грн.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також