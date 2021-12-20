​Ткаченко закликав українців витрачати "ковідну тисячу" не лише на кіно, а й на музеї

Українці найбільше витрачають кошти "єПідтримки" на кіно, книги та театри.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"З’явилися перші статистичні дані по використанню «Ковідної тисячі» з програми «єПідтримка». Перші три місця по використанню грошей – саме у культури та креативних індустрій. Щодо градації. На 1-му місці очікувано – кінотеатри. На 2-му з невеличким відривом – книжкові крамниці. На третьому – театральні продюсерські агентства", – написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Міністр також зазначив, що кошти також витрачають на музикальні групи, виробництво та дистрибуцію відеофільмів, на туристичні атракції та шоу.

"Ті результати, що є на сьогодні – вражають. Сподіваюсь, допомога держави культурі та креативним індустріям через сплату послуг вакцинованими громадянами дозволить пережити важкі часи пандемії", - наголосив Ткаченко.

"На жаль, в списку витрачених «ковідних тисяч» немає музеїв. Тому нагадую всім працівникам музейної справи про таку важливу річ, як промоція своїх закладів. А українців закликаю обрати для свого дозвілля і похід в музей також", – додав міністр культури.

Нагадаємо, 19 грудня в Україні офіційно стартував проєкт "єПідтримка", учасники якого можуть отримати 1 тис. грн за повний курс вакцинації. Наразі кошти можна отримати тільки з додатком "Дія". Їх потрібно витратити протягом чотирьох місяців із дня нарахування.

Для отримання виплат у програмі "єПідтримка" на першому етапі потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.

Тисячу гривень із віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

13 грудня президент Володимир Зеленський заявив про розширення програми. Він пообіцяв, що пенсіонери зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби.

Станом на 19 грудня вже понад три мільйони українців успішно скористалися послугою "єПідтримка".