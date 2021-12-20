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За добу в Україні зафіксували 2 536 нових випадків ковіду, 1 241 людину госпіталізували

36 027 людей зробили щеплення.

За добу в Україні зафіксували 2 536 нових випадків ковіду, 1 241 людину госпіталізували
Фото: ЕРА/UPG

За минулу добу в Україні зафіксували 2 536 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 250 дітей та 26 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 241 особу. 157 пацієнтів померли. Одужали 6 690 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 610 687 осіб, одужало – 3 338 555. Від ускладнень захворювання померли 93 262 людини. Всього було здійснено 16 503 941 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 497;
  • Вінницька область – 69;
  • Волинська область – 170;
  • Дніпропетровська область – 50;
  • Донецька область – 121;
  • Житомирська область – 123;
  • Закарпатська область – 65;
  • Запорізька область – 110;
  • Івано-Франківська область – 101;
  • Київська область – 121;
  • Кіровоградська область – 74;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 124;
  • Миколаївська область – 89;
  • Одеська область – 63;
  • Полтавська область – 56;
  • Рівненська область – 51;
  • Сумська область – 47;
  • Тернопільська область – 98;
  • Харківська область – 133;
  • Херсонська область – 0;
  • Хмельницька область – 77;
  • Черкаська область – 132;
  • Чернівецька область – 78;
  • Чернігівська область – 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 36 027 людей зробили щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримала 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей.

Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу омікрон. Штам виявили в людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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