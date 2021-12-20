За добу в Україні зафіксували 2 536 нових випадків ковіду, 1 241 людину госпіталізували

За минулу добу в Україні зафіксували 2 536 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 250 дітей та 26 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 241 особу. 157 пацієнтів померли. Одужали 6 690 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 610 687 осіб, одужало – 3 338 555. Від ускладнень захворювання померли 93 262 людини. Всього було здійснено 16 503 941 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 497;
- Вінницька область – 69;
- Волинська область – 170;
- Дніпропетровська область – 50;
- Донецька область – 121;
- Житомирська область – 123;
- Закарпатська область – 65;
- Запорізька область – 110;
- Івано-Франківська область – 101;
- Київська область – 121;
- Кіровоградська область – 74;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 124;
- Миколаївська область – 89;
- Одеська область – 63;
- Полтавська область – 56;
- Рівненська область – 51;
- Сумська область – 47;
- Тернопільська область – 98;
- Харківська область – 133;
- Херсонська область – 0;
- Хмельницька область – 77;
- Черкаська область – 132;
- Чернівецька область – 78;
- Чернігівська область – 81.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 36 027 людей зробили щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримала 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей.
Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу омікрон. Штам виявили в людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19.