За добу в Україні зафіксували 2 536 нових випадків ковіду, 1 241 людину госпіталізували

За минулу добу в Україні зафіксували 2 536 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 250 дітей та 26 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 241 особу. 157 пацієнтів померли. Одужали 6 690 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 610 687 осіб, одужало – 3 338 555. Від ускладнень захворювання померли 93 262 людини. Всього було здійснено 16 503 941 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 497;

Вінницька область – 69;

Волинська область – 170;

Дніпропетровська область – 50;

Донецька область – 121;

Житомирська область – 123;

Закарпатська область – 65;

Запорізька область – 110;

Івано-Франківська область – 101;

Київська область – 121;

Кіровоградська область – 74;

Луганська область – 6;

Львівська область – 124;

Миколаївська область – 89;

Одеська область – 63;

Полтавська область – 56;

Рівненська область – 51;

Сумська область – 47;

Тернопільська область – 98;

Харківська область – 133;

Херсонська область – 0;

Хмельницька область – 77;

Черкаська область – 132;

Чернівецька область – 78;

Чернігівська область – 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 36 027 людей зробили щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримала 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей, з них отримали першу дозу – 14 386 385 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 986 872 людини, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 373 349 щеплень.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 386 387 людей.

Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу омікрон. Штам виявили в людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19.