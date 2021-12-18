За добу коронавірус підтвердили ще у 7 503 українців

За п’ятницю, 17 грудня в Україні зафіксували 7 503 нові випадки коронавірусу, захворіли 674 дитини та 154 медпрацівники.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 288.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 018 осіб, а одужало – 18 534.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1395;
Вінницька область – 226;
Волинська область – 327;
Дніпропетровська область – 319;
Донецька область – 325;
Житомирська область – 186;
Закарпатська область – 260;
Запорізька область – 375;
Івано-Франківська область – 222;
Київська область – 390;
Кіровоградська область – 109;
Луганська область – 72;
Львівська область – 370;
Миколаївська область – 223;
Одеська область – 389;
Полтавська область – 443;
Рівненська область – 197;
Сумська область – 143;
Тернопільська область – 175;
Харківська область – 278;
Херсонська область – 95;
Хмельницька область – 293;
Черкаська область – 316;
Чернівецька область – 178;
Чернігівська область – 197.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 604 549 осіб, одужало – 3 324 999, зафіксовано 92 929 летальних випадків і проведено 16 474 655 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, Україна найближчим часом отримає 350 мільйонів доларів від Світового банку, а також 150 мільйонів на боротьбу з коронавірусом.