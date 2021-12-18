За добу коронавірус підтвердили ще у 7 503 українців

За п’ятницю, 17 грудня в Україні зафіксували 7 503 нові випадки коронавірусу, захворіли 674 дитини та 154 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 288.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 018 осіб, а одужало – 18 534.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1395;

Вінницька область – 226;

Волинська область – 327;

Дніпропетровська область – 319;

Донецька область – 325;

Житомирська область – 186;

Закарпатська область – 260;

Запорізька область – 375;

Івано-Франківська область – 222;

Київська область – 390;

Кіровоградська область – 109;

Луганська область – 72;

Львівська область – 370;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 389;

Полтавська область – 443;

Рівненська область – 197;

Сумська область – 143;

Тернопільська область – 175;

Харківська область – 278;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 293;

Черкаська область – 316;

Чернівецька область – 178;

Чернігівська область – 197.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 604 549 осіб, одужало – 3 324 999, зафіксовано 92 929 летальних випадків і проведено 16 474 655 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Україна найближчим часом отримає 350 мільйонів доларів від Світового банку, а також 150 мільйонів на боротьбу з коронавірусом.