Україна замовила у Pfizer таблетки від COVID-19

Україна підписала договір з американською компанією Pfizer про основні умови закупівлі лікарського засобу "Паксловід" для лікування COVID-19.

Про це на брифінгу в четвер, 16 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу. Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізацій та смертей пацієнтів з COVID-19 із груп ризику", - сказав він.

Таблетки від Pfizer, які потрібно приймати після появи симптомів ковіду, застосовуються в комбінації з низькою дозою ритонавіру. Їхній виробник заявив, що вони на 90% знижують ризик госпіталізації чи смерті від COVID-19. Останні лабораторні дані свідчать, що препарат дієвий і проти нового штаму коронавірусу омікрон.

У листопаді 2021 року Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів для лікування COVID-19, додавши туди перші таблетки з доведеної ефективністю - молнупіравір американської Merck Sharp & Dohme та PF-07321332 / ритонавір від Pfizer.