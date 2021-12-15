Італія з 16 грудня закривається для туристів з України, навіть вакцинованих

У зв'язку з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон" уряд Італії з 16 грудня вніс Україну до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки, у тому числі - туристичні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на своєму ресурсі tripadvisor.mfa.gov.ua.

Виняток становлять громадяни України, які мають посвідку на проживання в Італії, або ті громадяни, хто в’їжджає в країну з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності.

В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії.

При в’їзді громадянам України із зазначених вище категорій необхідно: заповнити до прибуття он-лайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form; пред’явити довідку (сертифікат) про негативний результат молекулярного тестування (зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду) або експрес-тестування на Covid-19 (зроблений не більше ніж за 24 години до приїзду); активувати процедури нагляду за здоров’ям у медичних установах відповідно до території проживання та пройти 10 днів самоізоляції, по закінченню якої провести повторне тестування для підтвердження негативного результату (молекулярний або експрес-тест).

При цьому заборонено в’їжджати до Італії громадянам, які протягом останніх 14-ти днів проживали або перебували транзитом у ПАР, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватіні.

Обмеження діятимуть до 31 січня 2022 року.

Нагадаємо, 14 грудня уряд Італії продовжив до 31 березня надзвичайний стан, запроваджений минулого року у зв'язку з пандемією коронавірусу. МОЗ країни також ухвалив рішення, згідно з яким з 16 грудня до 31 січня усі, хто приїжджає до Італії з країн ЄС, мають проходити COVID-тест.

Зазначимо, що з 15 грудня для в'їзду до Польщі, крім сертифіката про вакцинацію, необхідно також надати негативні результати ПЛР-тесту.