Зеленський, Шольц і Макрон закликали Росію відновити конструктивну роботу в Нормандському форматі

У Брюсселі відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував Німеччині та Франції за підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовні зусилля в межах переговорів у Нормандському форматі. Зеленський наголосив, що Україна не піддається на провокації на кордоні, не має будь-яких агресивних намірів та залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.

"Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", – наголосив президент України.

Сторони погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в Нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року. Зеленський наголосив, що це стосується насамперед таких заходів, як забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття двох нових пунктів пропуску.

Лідери трьох країн домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали Росісйську Федерацію до відновлення конструктивної роботи в Нормандському форматі.

Нагадаємо, після перемовин Джо Байдена з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, в Росії вперше допустили участь США у "нормандському форматі". Раніше в РФ заявляли, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.