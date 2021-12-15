У Німеччині суд виніс вирок кілеру, який здійснив убивство в Берліні на замовлення влади Росії

За даними слідства і суду, не пізніше червня 2019 органи центальної влади Російської Федерації ухвалили рішення про ліквідацію Хангошвілі.

У Німеччині суд виніс вирок росіянину Вадиму Красікову за обвинуваченням у вбивстві етнічного чеченця грузинського походження Зеліхмана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі), що трапилося в берлінському парку в 2019 році. Його засудили до довічного увʼязнення, пише Reuters.

Суддя Олаф Арнольді підтвердив, що замовлення на вбивство надійшло від державних органів влади Росії.

"Не пізніше червня 2019 року державні органи центальної влади Російської Федерації ухвалили рішення про ліквідацію Хангошвілі в Берліні", – заявив він.

Суддя також додав, що така "професійна операція" не могла відбутися без місцевої "допомоги" в Берліні.

Встановлено, що кілер вилетів у Париж за кілька днів до убивства із підробним паспортом та тисячами євро готівкою, а звідти відправився у Німеччину. Він вистрілив у Хангошвілі в той час, як той їхав велосипедом у парку.

Через кілька хвилин після цього поліція затримала Красікова, а пістолет і велосипед жертви виловили з ріки.

Убивство відбулося в серпні того ж року. Чоловіка вбили трьома пострілами з пістолета Glock. Хангошвілі воював за незалежність Ічкерії від Росії у Другій Чеченській війні початку 2000-х. У 2015 на нього було скоєно замах у Грузії, після чого він переїхав до Німеччини.

Посольство Росії і Берліні вже назвало вирок "необʼєктивним і політично мотивованим".

Нагадаємо, у цій справі допитували і свідка з України – підприємець з Харкова на ім'я Олександр впізнав обвинуваченого у вбивстві як свого свояка (чоловіка сестри дружини) – Вадима Миколайовича К. Він також заявив, що обвинувачений є співробітником російських спецслужб у званні полковника.