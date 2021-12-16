Президент Єврокомісії фон дер Ляєн заявила про готовність додаткових санкцій проти Росії

За її словами, вони охоплюють різноманітні сфери.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що додаткові санкції проти Росії вже підготовлені.

За її словами, вони спрямовані на "всі різноманітні сфери, про які ви можете подумати", пише BBC.

"Послання дуже чітке: якщо Росія вживатиме подальших агресивних дій проти України, ціна буде дорогою, а наслідки – серйозними", – зазначила вона.

Втім фон дер Ляєн не деталізувала, яким саме буде санкційний пакет.

Вона також наголосила, що РФ є стороною конфлікту у війні в Україні, додає "Укрінформ". За її словами, влітку Єврокомісія отримала від Євроради завдання розробити різні варіанти дій в разі подальшої агресії Росії, і виконала це завдання.

"«Однією з тем нашої зустрічі була спільна занепокоєність щодо російського нарощування сил уздовж східних кордонів України. Ми закликаємо Росію провести деескалацію та утримуватися від будь-яких агресивних дій. Ми продемонстрували Україні нашу тверду підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Не має бути жодних сумнівів – Європейський Союз відповість твердо на будь-яку подальшу агресію проти України", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, під час першого дня саміту Східного партнерства в Брюсселі президент Європейської ради Шарль Мішель заявив: лідери ЄС згодні з тим, що Росія заплатить високу ціну за будь-яку військову агресію проти України.

"Завтра Рада ЄС повернеться до цього питання, щоб з новою силою заявити – разом із нашими партнерами в НАТО, Великій сімці, зі США, Канадою та Великобританією – що якщо буде будь-яка військова агресія проти України, то реакція буде сильною, злочинцеві доведеться заплатити високу ціну за таку агресію", – сказав він.

З приводу нарощування російських військ біля України говорять не тільки в Євросоюзі, а й у Штатах, а нещодавно прямі переговори з цього питання провели президенти США і Росії. Однак, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, після цієї бесіди РФ не припинила стягування свого контингенту.