Сенат США затвердив оборонний бюджет з $300 млн для України

З бюджету США буде витрачено $4 мільярди на Європейську ініціативу стримування, спрямовану на протидію російській агресії.

Сенат США у середу ухвалив законопроєкт про політику та бюджет у сфері оборони NDAA-2022. Документ передбачає виділення оборонної допомоги Україні на суму $300 мільйонів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Законопроєкт підтримали 89 законодавців, десятеро висловилися проти.

Документ передбачає виділення $740 мільярдів безпосередньо на потреби Пентагону, що перевищує на $25 мільярдів запит, поданий спочатку президентом Джо Байденом. Решта коштів виділятиметься на супутні програми, які визначатимуть, зокрема, оборонну політику США за кордоном.

NDAA-2022 також передбачає виділення наступного року Україні оборонної допомоги на суму $300 мільйонів.

Водночас документ не містить поправки щодо запровадження обов’язкових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2", яка була затверджена Палатою представників.

З бюджету США буде витрачено $4 мільярди на Європейську ініціативу стримування, спрямовану на протидію російській агресії, а також $150 мільйонів на співробітництво у сфері безпеки з регіоном Балтії.

Крім того, документ продовжує обмеження для співпраці між США і Росією у військовій сфері, забороняє виділяти будь-які засоби або провадити діяльність, яка визнаватиме суверенітет РФ над українським Кримом.

У законопроєкті також міститься норма, яка зобов’язує міністра оборони США й державного секретаря надавати регулярні звіти Конгресу про операції та кампанії впливу Росії, спрямовані проти союзників і партнерів США. Уряд має також звітувати про заходи протидії такій діяльності РФ.

Для того, щоб документ набрав чинності, його надалі має підписати президент США Джо Байден.

Сенат США 29 листопада заблокував законопроєкт про оборонний бюджет (NDAA) на 2022 рік через зауваження республіканців, які наполягають на поправках щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

Втім пізніше документ ухвалили без цих поправок.