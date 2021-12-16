Кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до списку ЮНЕСКО

Відповідне рішення ухвалили на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі.

Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього офіційно внесли до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі.

Про це повідомив у Telegram міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

Ткаченко подякував ексміністру культури Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Мінкульту та МЗС - за завершення цієї справи.

Нагадаємо,у грудні 2019 року кераміку з прикарпатського міста Косова Івано-Франківської області внесли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.