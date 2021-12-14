Сьогодні зранку у селищі міського типу Приморський поблизу Феодосії окупаційні силовики прийшли з обшуком до будинку 23-річного кримського татарина. Після обшуку силовики вивезли чоловіка у невідомому напрямку. Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

Фото: Кримська солідарність Куртумера Чалгозов

"О 5-й ранку в селищі міського типу Приморський, який входить до міського округу Феодосії і знаходиться на сході Криму, силовики затримали 23-річного кримського татарина Куртумера Чалгозова. Обшук розпочався о 5.15 ранку та тривав близько 3 годин. З будинку після обшуку Куртумера забрали в наручниках у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Тривалий час родина не могла отримати інформацію про місцезнаходження чоловіка. Пізніше сім'я намагалася зв'язатися із ФСБ, але ті відповіли, що Чалгозов у них не перебуває. Тим не менш, вони запевнили, що "після слідчих заходів з ними зв'яжуться".

Близько 19 години за київським часом затриманого Куртумера Чалгозова відпустили.

Після повернення чоловік розповів, що його у наручниках та із зав'язаними очима посадили у авто та відвезли, ймовірно, до Сімферополя. Там його допитували у справі про вибух газопроводу в селі Перевальне, в якому звинувачують першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Але чоловік сказав, що не володіє інформацією щодо цих подій.

Крім того, йому повідомили, що на нього чекає повторний допит найближчим часом.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з "зізнаннями" братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що свідчення проти себе вони дали під примусом: співробітники російської спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.

28 жовтня суд продовжив арешт Джелялову до 23 січня наступного року. Рішення ухвалив суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Євген Пронін. Засідання відбувалося у закритому режимі. Адвокат Полозов заявив, що ця постанова буде оскаржена стороною захисту. Джелялова не доставили на судове засідання, оскільки він досі перебував на експертизі у психіатричній лікарні.