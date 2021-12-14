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На Луганщині на слизькій дорозі перекинулася маршрутка з пасажирами, є загиблий

Водій та ще шестеро пасажирів отримали травми.

У Старобільському районі Луганської області, біля села Оріхове, перекинулася маршрутка, внаслідок чого один пасажир загинув, водій та ще шестеро пасажирів отримали травми.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

"Сьогодні, о 6:40 ранку в Старобільському районі неподалік с. Оріхове, на трасі Чугуєв-Мілове сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса... Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

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Фото: lg.npu.gov.ua

Двох пасажирів госпіталізували, іншим постраждалим надали допомогу на місці події.

За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя.

Нагадаємо, 7 грудня біля села Брусилів в Чернігівському районі на дорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця". Внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще сімох госпіталізували в тяжкому стані.

Після цієї аварії МВС анонсувало зміни до законодавства для підвищення безпеки на дорогах.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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