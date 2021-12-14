​​Упродовж доби окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 14 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, в неділю, 12 грудня, в зоні бойових дій на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої був поранений 49-річний український військовий. Він дістав мінно-вибухову травму.

13 грудня окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.