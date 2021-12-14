​​Упродовж доби окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 14 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, в неділю, 12 грудня, в зоні бойових дій на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої був поранений 49-річний український військовий. Він дістав мінно-вибухову травму.
13 грудня окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.