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Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський

Програма "Е-підтримка" розширюватиметься.

Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Повністю вакциновані проти COVID-19 українці у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. гривень на соціальні потреби, зокрема - на ліки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Програма "Е-підтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатися більше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на покупку ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19", - написав він у Twitter.

Президент зазначив, що чиновники вже отримали необхідні доручення.

Нагадаємо, 8 грудня Зеленський підписав закон про виділення вакцинованим українцям по тисячі гривень.

Кошти з віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

Запуск програми "еПідтримка" призначено на 19 грудня. Заявку на отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати до 29 грудня.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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