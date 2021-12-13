Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський

Повністю вакциновані проти COVID-19 українці у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. гривень на соціальні потреби, зокрема - на ліки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Програма "Е-підтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатися більше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на покупку ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19", - написав він у Twitter.

Президент зазначив, що чиновники вже отримали необхідні доручення.

Нагадаємо, 8 грудня Зеленський підписав закон про виділення вакцинованим українцям по тисячі гривень.

Кошти з віртуальних карток можна витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квитки в кіно, театр, музей, концертний зал чи для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також на придбання книжок.

Запуск програми "еПідтримка" призначено на 19 грудня. Заявку на отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати до 29 грудня.