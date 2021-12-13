Зеленський лідирує в президентському рейтингу з 27%, - КМІС

Чинний президент Володимир Зеленський зберігає найбільшу підтримку серед українців, за нього проголосували б 27,1% серед тих, хто визначився з вибором.
Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології 3-11 грудня.
На другому місці – лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з 19,7%, на третьому - лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко з 11,3%.
Проросійський політик, представник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, який тривалий час входив до числа основних претендентів на вихід до другого туру президентських виборів, свій рейтинг розгубив і вже має меншу підтримку, ніж Ігор Смешко. Приблизно такий же рейтинг, як у Бойка, мають також Євгеній Мураєв та Дмитро Разумков.
|4-8 грудня 2020
|1-7 червня 2021
|3-11 грудня 2021
|Різниця грудень до грудня
|%
|%
|%
|%
|Зеленський Володимир
|30,7
|30,6
|27,1
|-3,5
|Порошенко Петро
|21,1
|17,4
|19,7
|-1,4
|Тимошенко Юлія
|11,5
|12,7
|11,3
|-0,2
|Смешко Ігор
|7,3
|8,1
|7,7
|0,4
|Бойко Юрій
|13,7
|10,6
|6,6
|-7,1
|Мураєв Євгеній
|---
|5,5
|6,5
|---
|Разумков Дмитро
|---
|---
|6,3
|---
|Гройсман Володимир
|---
|5,8
|5,1
|---
|Ляшко Олег
|2,9
|4,0
|4,8
|1,9
|Тягнибок Олег
|---
|---
|1,8
|---
|Рудик Кіра
|0,3
|0,5
|0,5
|0,3
|Вілкул Олександр
|2,2
|1,5
|---
|---
|Гриценко Анатолій
|6,4
|---
|---
|---
|Інший кандидат
|4,0
|3,2
|2,6
|-1,4
Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка - не більше 2,4%.
Нагадаємо, що грудневе опитування групи "Рейтинг" дає Зеленському 23,5%, в Порошенку - тільки 13,4%.