Зеленський лідирує в президентському рейтингу з 27%, - КМІС

На другому місці Порошенко, на третьому - Тимошенко.

Чинний президент Володимир Зеленський зберігає найбільшу підтримку серед українців, за нього проголосували б 27,1% серед тих, хто визначився з вибором.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології 3-11 грудня.

На другому місці – лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з 19,7%, на третьому - лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко з 11,3%.

Проросійський політик, представник "ОПЗЖ" Юрій Бойко, який тривалий час входив до числа основних претендентів на вихід до другого туру президентських виборів, свій рейтинг розгубив і вже має меншу підтримку, ніж Ігор Смешко. Приблизно такий же рейтинг, як у Бойка, мають також Євгеній Мураєв та Дмитро Разумков.

4-8 грудня 2020 1-7 червня 2021 3-11 грудня 2021 Різниця грудень до грудня % % % % Зеленський Володимир 30,7 30,6 27,1 -3,5 Порошенко Петро 21,1 17,4 19,7 -1,4 Тимошенко Юлія 11,5 12,7 11,3 -0,2 Смешко Ігор 7,3 8,1 7,7 0,4 Бойко Юрій 13,7 10,6 6,6 -7,1 Мураєв Євгеній --- 5,5 6,5 --- Разумков Дмитро --- --- 6,3 --- Гройсман Володимир --- 5,8 5,1 --- Ляшко Олег 2,9 4,0 4,8 1,9 Тягнибок Олег --- --- 1,8 --- Рудик Кіра 0,3 0,5 0,5 0,3 Вілкул Олександр 2,2 1,5 --- --- Гриценко Анатолій 6,4 --- --- --- Інший кандидат 4,0 3,2 2,6 -1,4

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка - не більше 2,4%.

Нагадаємо, що грудневе опитування групи "Рейтинг" дає Зеленському 23,5%, в Порошенку - тільки 13,4%.