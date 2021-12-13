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Локалізація – в порядку денному ВР на поточний сесійний тиждень, – Кисилевський

Законопроєкт передбачає вимогу локалізації при публічних закупівлях продукції машинобудування.

Локалізація – в порядку денному ВР на поточний сесійний тиждень, – Кисилевський
Фото: censor.net

Погоджувальна рада ВР за ініціативою фракції партії «Слуга народу» внесла в порядок денний поточного сесійного тижня законопроєкт №3739, який передбачає вимогу локалізації при публічних закупівлях продукції машинобудування. Про це повідомив співавтор законопроєкту Дмитро Кисилевський.

«Щороку держава витрачає на публічні закупівлі близько 600 млрд. грн., з них близько 40% на імпортні товари. Це аномально багато. Для прикладу, в ЄС частка імпорту в публічних закупівлях становить 8%, в США – 5%. Вимога локалізації – нормальна практика і в ЄС, і в США, і практично в усіх інших розвинутих економіках світу. Через засилля імпорту при публічних закупівлях особливо страждає українське машинобудування. Законопроєкт №3739 пропонує вирішення цієї проблеми: хочеш продати українській державі автобус, трамвай чи локомотив? Будь-ласка, побудуй виробництво в Україні, придбай комплектуючі у українських підприємств, найми на роботу українських громадян», - заявив Дмитро Кисилевський.

Народний депутат також повідомив про компроміс, який вдалося досягти під час консультацій з Євросоюзом, який раніше виступав проти законопроекту.

«На компанії з країн-підписантів угоди GPA (угоди СОТ про публічні закупівлі), зокрема ЄС та США, вимога локалізації не розповсюджуватиметься. Але для 80% публічних закупівель продукції машинобудування, в т.ч. з Китаю, Білорусі та Туреччини, які не підписали GPA, локалізація запрацює», - підкреслив народний депутат.

Як повідомлялося, Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради минулого тижня вніс поправки і підтримав для ухвалення у другому читанні проеєкт закону №3739 з внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості. Законопроєкт передбачає вимогу місцевої складової при публічних закупівлях продукції ряду категорій машинобудування: залізничного транспорту, міського транспорту, комунальної техніки, енергетичного машинобудування і аероспейсу.

У доопрацьованому документі в перший рік дії закону передбачається вимога локалізації на рівні 10% з подальшим щорічним збільшенням на 5%. Зростання вимоги локалізації зупиниться на позначці 40% і таким залишатиметься до кінця 10-річного терміну дії закону.

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