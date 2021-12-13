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Стефанчук пообіцяв не підписувати звернення до КСУ про дату виборів Ради

"Деякі мажоритарники дуже хочуть цього, але я, дякувати Богу, не мажоритарник".

Стефанчук пообіцяв не підписувати звернення до КСУ про дату виборів Ради
Фото: Макс Требухов

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підпише звернення до Конституційного Суду за роз'ясненням щодо можливості перенесення парламентських виборів з 2023 року на 2024-ий. 

"Ні, я не підпишу. Це погано сприймається у суспільстві. Я знаю, що деякі мажоритарники дуже хочуть цього, але я, дякувати Богу, не мажоритарник, так що можу собі дозволити не підписувати таких звернень", - сказав Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

Нагадаємо, чергові парламентські вибори за Конституцією України повинні відбутися на п'ятий рік повноважень чинної Верховної Ради, тобто 29 жовтня 2023 року.

Водночас Конституція передбачає, що термін повноважень Верховної Ради має становити п'ять років, але якщо вибори відбудуться 29 жовтня 2023 року, тоді він становитиме тільки чотири роки і чотири місяці.

Для врегулювання цієї проблеми президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ініціювати звернення до КСУ.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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