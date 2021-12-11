Путін визнав ватажків бойовиків на Донбасі своїми представниками, вручивши їм партквитки «Єдиної Росії», – Порошенко

Лідер «Європейської Солідарності» вважає, що тепер вести будь-які переговори з ними немає сенсу.

Вручення ватажкам бойовиків терористичних ЛДНР партійних квитків путінської партії «Єдина Росія» – це визнання їх представниками російської окупаційної адміністрації.

Про це сказав п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

«Тепер повністю закінчується наратив Путіна і його п’ятої колони всередині країни про те, що ми з ними, українці і Україна має вести переговори. Це є представники російської окупаційної адміністрації, які визнані Путіним і Медведєвим як представники Росії», – цитує Петра Порошенка пресслужба політсили.

Лідер «Європейської Солідарності» також наголосив, що вручення ватажкам бойовиків партійних квитків путінської партії «Єдина Росія» закінчує будь-які спроби вести ці переговори і повертає нас до вимоги трьох позицій.

«Перше – скасувати їхні російські паспорти або українське громадянство. Друге – скасувати указ про те, що Путін включив окуповані території в економічну інфраструктуру Росії. Тобто вони мають брати в тендерах, вони не мають митних кордонів, вони є частиною Росії. І третє – ми маємо нарешті зупинити позицію політичної інтеграції окупованих територій або це є фактично самовизнання Путіна і Медведєва», – зазначив він.

«І це є підставою для того, щоб врешті решт і Путін, і Медведєв, і вся ця камарилья опинилася в Гаазі, в суді і несла відповідальність за окупацію України», – підкреслив Петро Порошенко.

Наприкінці листопада сепаратистські сайти повідомляли, що путінська «Єдина Росія» роздала перші 100 партквитків у ОРДЛО. Прийом заяв на вступ до прихильників партії «Єдина Росія» на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території стартував у середині липня 2021 року. «ЛНР» розпочала цей процес у вересні.

На початку листопада стало відомо, що «Єдина Росія» готується прийняти до своїх лав по 100 «чиновників» із керівного складу угруповань«ДНР» та «ЛНР». На виборах до Держдуми у вересні російська партія влади «Єдина Росія» фактично отримала монопольне становище в ОРДЛО і проводила активну агітаційну кампанію.

В українському Міністерстві закордонних справ вважають, що в такий спосіб Російська Федерація намагається витиснути максимальні дивіденди із силового захоплення територій в Донецькій та Луганській областях.