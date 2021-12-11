Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми
Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми
Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну, Зеленський відповів
Президент Хорватії розкритикував прем'єра через візит в Україну, Зеленський відповів
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму
Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму
Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі
Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі
ГоловнаПолітика

Путін визнав ватажків бойовиків на Донбасі своїми представниками, вручивши їм партквитки «Єдиної Росії», – Порошенко

Лідер «Європейської Солідарності» вважає, що тепер вести будь-які переговори з ними немає сенсу.

Путін визнав ватажків бойовиків на Донбасі своїми представниками, вручивши їм партквитки «Єдиної Росії», – Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Вручення ватажкам бойовиків терористичних ЛДНР партійних квитків путінської партії «Єдина Росія» – це визнання їх представниками російської окупаційної адміністрації.

Про це сказав п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

«Тепер повністю закінчується наратив Путіна і його п’ятої колони всередині країни про те, що ми з ними, українці і Україна має вести переговори. Це є представники російської окупаційної адміністрації, які визнані Путіним і Медведєвим як представники Росії», – цитує Петра Порошенка пресслужба політсили.

Лідер «Європейської Солідарності» також наголосив, що вручення ватажкам бойовиків партійних квитків путінської партії «Єдина Росія» закінчує будь-які спроби вести ці переговори і повертає нас до вимоги трьох позицій.

«Перше – скасувати їхні російські паспорти або українське громадянство. Друге – скасувати указ про те, що Путін включив окуповані території в економічну інфраструктуру Росії. Тобто вони мають брати в тендерах, вони не мають митних кордонів, вони є частиною Росії. І третє – ми маємо нарешті зупинити позицію політичної інтеграції окупованих територій або це є фактично самовизнання Путіна і Медведєва», – зазначив він.

«І це є підставою для того, щоб врешті решт і Путін, і Медведєв, і вся ця камарилья опинилася в Гаазі, в суді і несла відповідальність за окупацію України», – підкреслив Петро Порошенко.

Наприкінці листопада сепаратистські сайти повідомляли, що путінська «Єдина Росія» роздала перші 100 партквитків у ОРДЛО. Прийом заяв на вступ до прихильників партії «Єдина Росія» на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території стартував у середині липня 2021 року. «ЛНР» розпочала цей процес у вересні.

На початку листопада стало відомо, що «Єдина Росія» готується прийняти до своїх лав по 100 «чиновників» із керівного складу угруповань«ДНР» та «ЛНР». На виборах до Держдуми у вересні російська партія влади «Єдина Росія» фактично отримала монопольне становище в ОРДЛО і проводила активну агітаційну кампанію.

В українському Міністерстві закордонних справ вважають, що в такий спосіб Російська Федерація намагається витиснути максимальні дивіденди із силового захоплення територій в Донецькій та Луганській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також