ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
ГоловнаПолітика

Кличко підписав угоду з ЄІБ щодо оновлення парку метро та тролейбусів

Це – перший кредит від Європейського інвестиційного банку в Україні, запропонований місту без участі держави.

Мер Києва Віталій Кличко підписав угоду між столицею України та Європейським інвестиційним банком про отримання кредиту на 100 млн євро для оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену. Вперше в Україні Київ отримав кредит від Європейського інвестбанку напряму, без участі держави, повідомляє сайт КМДА.

Фото: пресслужба

«Кредитний договір, який ми сьогодні підписуємо, – найкраща фінансова угода для міста за останніх 30 років. Вона дозволить столиці отримати 100 мільйонів євро на оновлення тролейбусного парку, а також вагонного парку метрополітену міста. Підкреслю, це – перший кредит від Європейського інвестиційного банку в Україні, запропонований місту напряму без участі держави», - наголосив Кличко.

Підписи під угодою поставили голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас та мер Києва Віталій Кличко.

Фото: пресслужба

Лідер "УДАРу" подякував Європейському Союзу та його банку за підтримку і довіру.

«Бути першим містом України, що отримає пряме фінансування від ЄІБ, має велике значення для нас. Кредитні кошти ЄІБ на цей проєкт – це можливість для Києва збільшити ресурси для закупівлі нових сучасних тролейбусів і вагонів метро. А також – розширити мережу електротранспорту. Новий електротранспорт сприятиме і розвитку Києва як сучасного і більш екологічного міста», – підкреслив Віталій Кличко.

Проєкт буде втілюватись містом через комунальні підприємства «Київпастранс» і «Київський метрополітен».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також