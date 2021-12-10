Плани Кремля щодо України мають на меті дестабілізацію країни ізсередини, – США в ОБСЄ

Агресія Росії проти України "є найбільшою загрозою безпеці, з якою стикається Європа".

Сполучені Штати занепокоєні планами Росії з ескалації в Україні, включаючи масштабну військову операцію та зусилля з дестабілізації країни зсередини.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради цієї організації, повідомляє агентство "Укрінформ".

"Ми, як і раніше, глибоко занепокоєні свідченнями того, що Росія має плани щодо значної ескалації проти України, включаючи масштабну військову операцію та зусилля з дестабілізації України зсередини. Ми, як завжди, дуже уважно спостерігаємо за регіоном і будемо продовжувати тісно консультуватися з союзниками та партнерами з цього питання", – заявила вона.

Американська дипломатка зазначила, що США змусять Росію заплатити високу ціну, "якщо вона вдасться до подальших агресивних дій". "Ми також закликаємо Росію припинити спроби інтеграції громадян України та української території, яку вона контролює, шляхом паспортизації, економічного прив'язування та змін у системі освіти", – додала Острієн.

Вона наголосила на тому, що агресія Росії проти України, поруч з нарощуванням військових сил на кордоні, "є найбільшою загрозою безпеці, з якою сьогодні стикається Європа".

"Порушуючи суверенітет свого сусіда та підриваючи його територіальну цілісність, Росія прагне перешкодити Україні йти вільно обраним нею шляхом повної євроатлантичної інтеграції", – заявила очільниця американської місії в ОБСЄ.

Західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що відеопереговори президентів США і Росії, які пройшли 7 грудня, "роблять можливою стримування та деескалацію".