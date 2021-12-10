Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
США наклали санкції на Андрія Портнова і Тупицького (доповнено)
США наклали санкції на Андрія Портнова і Тупицького (доповнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
ГоловнаПолітика

Речник Путіна назвав провокацією наближення корабля ВМС до Керченської протоки

Пєсков попередив, що це може призвести до "дуже серйозних наслідків".

Речник Путіна назвав провокацією наближення корабля ВМС до Керченської протоки
Фото: mil.gov.ua

Речник президента Росії Дмитро Пєсков звинуватив Україну в провокації через наближення корабля Військово-морських сил до Керченської протоки.

"Те, що сталося, зайвий раз показує потенційну шкоду і потенційну небезпеку, яка може виникати з таких провокаційних дій", - цитує Пєскова агентство ТАСС.

Він додав, що будь-яка незначна провокація може призвести до "дуже серйозних наслідків". "Це те, про що неодноразово говорив президент Путін", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 9 грудня, коли корабель "Донбас" виконував завдання в територіальних водах України, Росія заявила про те, що він наблизився до Керченської протоки на відстань 18 морських миль (33 км) і не реагує на вимоги змінити курс.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив із цього приводу, що "російські спецслужби побачили загрозу з боку судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська".

У вересні 2018 році пошуково-рятувальне судно "Донбас" та буксир "Корець" здійснили перехід з Чорного в Азовське море. Тоді повідомлялось, що вони стануть основою нової військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

Проте вже у листопаді того ж року Росія відмовилась пропустити в Азовське море українські катери "Бердянськ" та "Нікополь" і буксир "Яни Капу". Російські прикордонних обстріляли та захопили українські кораблі, у полон потрапили 24 українських моряків.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери й буксир передали Україні в нейтральних водах відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

За українсько-російською угодою 2003 року Азовське море - це внутрішнє море двох держав, відповідно до чого цивільні і військові судна під прапорами України і РФ можуть безперешкодно заходити через протоку і йти в свої порти.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також