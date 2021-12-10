Речник Путіна назвав провокацією наближення корабля ВМС до Керченської протоки

Пєсков попередив, що це може призвести до "дуже серйозних наслідків".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков звинуватив Україну в провокації через наближення корабля Військово-морських сил до Керченської протоки.

"Те, що сталося, зайвий раз показує потенційну шкоду і потенційну небезпеку, яка може виникати з таких провокаційних дій", - цитує Пєскова агентство ТАСС.

Він додав, що будь-яка незначна провокація може призвести до "дуже серйозних наслідків". "Це те, про що неодноразово говорив президент Путін", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 9 грудня, коли корабель "Донбас" виконував завдання в територіальних водах України, Росія заявила про те, що він наблизився до Керченської протоки на відстань 18 морських миль (33 км) і не реагує на вимоги змінити курс.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив із цього приводу, що "російські спецслужби побачили загрозу з боку судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська".

У вересні 2018 році пошуково-рятувальне судно "Донбас" та буксир "Корець" здійснили перехід з Чорного в Азовське море. Тоді повідомлялось, що вони стануть основою нової військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

Проте вже у листопаді того ж року Росія відмовилась пропустити в Азовське море українські катери "Бердянськ" та "Нікополь" і буксир "Яни Капу". Російські прикордонних обстріляли та захопили українські кораблі, у полон потрапили 24 українських моряків.

18 листопада 2019 року, після 358 днів незаконного захоплення, катери й буксир передали Україні в нейтральних водах відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

За українсько-російською угодою 2003 року Азовське море - це внутрішнє море двох держав, відповідно до чого цивільні і військові судна під прапорами України і РФ можуть безперешкодно заходити через протоку і йти в свої порти.