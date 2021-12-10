Росія в ТКГ відкинула пропозицію перемирʼя та обміну утримуваними людьми

Також країна не погодилась із ініціативою долучення до СЦКК представників країн нормандського формату.

Українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу запропонувала три ініціативи, кожна з яких була відкинута російською стороною.

Це повернення до стійкого режиму перемирʼя, розблокування роботи КПВВ у Щасті та Золотому, а також взаємний обмін утримуваними особами, що дозволило би звільнити близько 60 людей. Про це повідомили на сторінці Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі в Facebook.

Ці ініціативи були відкинуті під надуманими приводами.

"На позачерговому засіданні ТКГ 9 грудня Україна запропонувала розширити склад Спільного центру контролю та координації (СЦКК – Ред.) не лише підписантами Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату (за їхньою згодою) як незалежною стороною. Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією", – йдеться також у повідомленні.

Зазначається, що Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир'я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів.

Нагадаємо, вчора представник Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що Українська делегація в складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу підготувала документ, який мали розглядати позачергово.

За день до цього президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що ТКГ вдастся вирішити три питання – припинення вогню і обмін утримуваними особами, а також відкриття КПВВ.

Нагадаємо, що консультації ТКГ у відеоформаті відбулися 24 листопада. На них українська сторона наголосила на порушеннях свободи пересування СММ ОБСЄ та логістичній підтримці окупаційних адміністрацій. Наступне засідання було домовлено провести 8 грудня.

2 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація намагається покласти на Україну відповідальність за порушення мінських домовленостей і деградацію ситуації на Донбасі. Цим наративам не довіряє світова спільнота. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що більшість мінських угод не виконує саме Росія.

Голова МЗС Росії після цього традиційно звинуватив Україну в порушенні мінських угод і заявив, що її потрібно до цього "змусити".