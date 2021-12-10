Під посольством Федеративної Республіки Німеччина в Києві відбулася акція проти підтримки Німеччиною "Північного потоку-2".
На думку організаторів акції, Німеччина підтримує російський газогін "Північний потік-2" і "кремлівських нацистів".
"ФРН однією рукою підтримує кремлівських нацистів та "Північний потік-2". А іншою - ліворадикальних терористів та наркоторгівлю в "німецькому" клубі К41 в Києві. Прийдемо нагадати, що ми все добре бачимо і пам’ятаємо", – зазначається в анонсі акції.
Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події, біля посольства Німеччини зібралися кілька десятків активістів. Лідер організації С14 Євген Карась озвучив вимоги демонстрантів.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що уряд Німеччини закликав членів Конгресу США не запроваджувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомляло агентство Reuters, уряди США та ФРН домовилися, що в разі російської військової агресії проти України Німеччина закриє газопровід "Північний потік-2".
В Адміністрації Байдена запевнили, що США добиватимуться зупинки "Північного потоку-2", якщо Путін вторгнеться в Україну. Крім того, голова фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер заявив, що в разі ескалації війни з Україною новий уряд Німеччини повинен згорнути запуск газопроводу "Північний потік-2".