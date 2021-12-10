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У Києві відбулася акція проти підтримки Німеччиною "Північного потоку-2"

На думку організаторів акції, Німеччина підтримує "кремлівських нацистів".

Фото: Макс Требухов

Під посольством Федеративної Республіки Німеччина в Києві відбулася акція проти підтримки Німеччиною "Північного потоку-2".

На думку організаторів акції, Німеччина підтримує російський газогін "Північний потік-2" і "кремлівських нацистів".

"ФРН однією рукою підтримує кремлівських нацистів та "Північний потік-2". А іншою - ліворадикальних терористів та наркоторгівлю в "німецькому" клубі К41 в Києві. Прийдемо нагадати, що ми все добре бачимо і пам’ятаємо", – зазначається в анонсі акції.

Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події, біля посольства Німеччини зібралися кілька десятків активістів. Лідер організації С14 Євген Карась озвучив вимоги демонстрантів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що уряд Німеччини закликав членів Конгресу США не запроваджувати санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляло агентство Reuters, уряди США та ФРН домовилися, що в разі російської військової агресії проти України Німеччина закриє газопровід "Північний потік-2". 

В Адміністрації Байдена запевнили, що США добиватимуться зупинки "Північного потоку-2", якщо Путін вторгнеться в Україну. Крім того, голова фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер заявив, що в разі ескалації війни з Україною новий уряд Німеччини повинен згорнути запуск газопроводу "Північний потік-2".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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