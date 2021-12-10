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Прокурора з Миколаєва затримали за хабар $20 тисяч

Підозрюваному інкримінували статтю 368 Кримінального кодексу.

Прокурора з Миколаєва затримали за хабар $20 тисяч
Фото: ssu.gov.ua

Державне бюро розслідувань та СБУ у четвер, 9 грудня, затримали за підозрою в отриманні хабаря прокурора одного з відділів Миколаївської обласної прокуратури.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та СБУ.

ДБР стверджує, що прокурор вимагав 20 тис. доларів США у родича чоловіка, якого затримали за хуліганство. За цю суму прокурор обіцяв змінити запобіжний захід підозрюваному та забезпечити в майбутньому призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

СБУ пише, що затриманого підозрюють у замаху на вбивство, а прокурор за гроші взявся змінити підозру на менш тяжку.

Прокурору повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч.3 ст. 368 КК України).

За даними місцевого видання "Преступности.НЕТ", підозрюваного в хабарництві звати Володимир Кузнецов, він обіймає посаду прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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