Суд виправдав доцента ЛНАУ, який за $400 написав дипломну замість студента

Суддя погодився з аргументами викладача, що це був не хабар, а "оплата наукової творчої роботи".

Жовківський районний суд повністю виправдав доцента Львівського національного аграрного університету (ЛНАУ) Олега Соколовського, який у 2016 році написав дипломну роботу замість свого студента і взяв за це $400.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на рішення суду.

У матеріалах справи сказано, що доцент кафедри машинобудування Соколовський у 2016 році був науковим керівником диплому студента-заочника з іншої кафедри і запропонував йому написати дипломну роботу замість нього за $500. Після торгу студент збив ціну до $400 і приніс їх Соколовському. У момент передачі грошей викладача затримала поліція.

Спочатку суди різних інстанцій визнавали Соколовського винним в отриманні хабаря, однак той через п'ять років добився перегляду справи.

У 2016 році Жовківський райсуд визнав викладача винним в отриманні хабаря і оштрафував його на 21,2 тис. гривень із забороною бути науковим керівником та приймати іспити у студентів. Того ж року вирок отримав ще один викладач університету - член екзаменаційної комісії Микола Когут, який взяв $200 від того ж студента за успішний захист диплому.

Соколовський із своїм вироком не погодився і подав апеляцію, а потім - касацію. В результаті через п'ять років касаційний суд повернув справу викладача-хабарника на новий розгляд. 6 грудня 2021 року суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула повністю виправда Соколовського, погодившись з його аргументами, що це був не хабар, а "оплата наукової творчої роботи".

"Таку роботу він виконував в позаробочий час, не використовуючи обладнання установи, де працював. Він хотів надавати студенту необхідні консультації, але той повідомив, що не вміє креслити на комп`ютері, а тому не може сам написати свою дипломну роботу. Вважає, що кошти отримав правомірно", – йдеться у вироку.

Соколовський заявив, що він не вимагав неправомірну вигоду, а отримав кошти як оплату його наукової творчої роботи. Викладач вважає, що студент повинен захистити дипломну роботу, а хто її напише – не важливо.

"Якщо студент не бажає самостійно писати дипломну роботу, її текст може виготовити будь-яка інша особа", – вважає викладач.

Колишній студент Соколовського прийшов на суд іпідтвердив, що викладач запропонував йому написати дипломну та посприяти в успішному захисті за $500.

Суддя Мікула, який розглядав цю справу, не побачив нічого незаконного у написанні дипломної роботи за гроші. На його думку, злочином можна було б вважати намагання Соколовського вплинути на позитивну оцінку. Втім, на думку судді, Соколовський не був членом екзаменаційної комісії і тмоу не міг приймати рішення щодо допуску проєкту до захисту та впливати на оцінку,хоча Соколовський як науковий керівни написав до роботи схвальний відгук.

Також суд взяв до уваги, що Галицький райсуд Львова ще пять років тому засудив члена екзаменаційної комісії Миколу Когута, який взяв від цього ж студента $200, тож суддя Мікула вирішив, що у цій справі уже знайшли винного.

Нагадаємо, у вересні СБУ викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ на хабарі у 20 тисяч доларів США.