Водія та пасажира з рейсового автобуса "Кременець–Тернопіль", який 8 грудня потрапив у ДТП поблизу обласного центру, медикам врятувати не вдалося. Від отриманих травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані.

Про це 9 грудня повідомили в обласній поліції.

Під час розслідування стало відомо, що автобус дообладнаний із вантажного автомобіля в пасажирський. Водії попередньо тверезі. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

"Слідчі встановлюють деталі автопригоди та причини виїзду на смугу зустрічного руху", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місці пригоди працювала слідчо-оперативна група, рятувальники, кілька бригад екстреної медичної допомоги. В результаті зіткнення до лікарні госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів з легкового автомобіля та п’ятьох – з буса.

Аварія сталася 8 грудня близько 17:00 на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Лозова. Учора в поліції повідомили, що за медичною допомогою з травмами різного ступеня важкості звернулися 9 потерпілих, серед них – водій маршрутки.

Нагадаємо, 7 грудня біля села Брусилів в Чернігівському районі на дорозі Н-27 Чернігів-Грем'яч сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця". Внаслідок ДТП загинули 13 людей, ще сімох госпіталізували в тяжкому стані.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що винним у аварії був водій вантажівки. Він порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Водія фури затримали. Він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції.