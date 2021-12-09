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Кулеба застеріг Росію від нападу: "Буде багато мертвих російських солдат"

Міністр сподівається, що Путіна вдасться стримати від агресії.

Кулеба застеріг Росію від нападу: "Буде багато мертвих російських солдат"
Фото: Sky News

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у випадку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнає великих втрат.

"Про це він сказав в коментарі телеканалу Sky News під час візиту до Великобританії.

"Ми разом із партнерами повинні зробити ціну [вторгнення] непосильною для Путі. [США та інші союзники] можуть завдати економічного удару, ми ж воюватимемо на місцях. Мені прикро це говорити, але буде багато мертвих російських солдат, і ми сподіваємося, що президент Путін не хоче, щоб це сталося", - сказав Кулеба.

Міністр сподівається, що до бойових дій справа не дійде, і за допомогою політичних сигналів, санкцій та більш тісної військової співпраці Росію вдасться стримати від агресії.

Кулеба додав, що не очікує на те, що НАТО воюватиме проти Росії разом зі Збройними силами України, але сподівається на підтримку альянсу.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо ми залишимося без альтернативи через готовність Росії її розпочати, допоможіть зміцнити нашу армію", - сказав міністр.

Нагадаємо, що напередодні Кулеба висловив думку, що відеопереговори президентів США і Росії, які пройшли 7 грудня, "роблять можливою стримування та деескалацію".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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