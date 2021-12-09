У столиці 514 бомбосховищ, а загалом приміщень, де за потреби могли б сховатися люди, – близько п’яти тисяч.

У Києві налічується 514 бомбосховищ. Загалом приміщень, де за потреби могли б сховатися люди, – близько п’яти тисяч. Також, за потреби, людей можна укривати від загрози з повітря у метрополітені.

Про це повідомили у пресслужбі головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві.

"На сьогоднішній день у м. Києві фонд захисних споруд складається: з захисних споруд (сховищ та протирадіаційних укриттів) – 514 одиниць, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття – більше 5000 одиниць", – сказано в повідомленні.Зазначається, що на прохання громадськості та ЗМІ ДСНС створила комісію з перевірки санітарно-технічного стану та комплектування споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів та сховищ.

8 грудня було організовано перевірку у Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці саме таких укриттів. При огляді захисних споруд найбільшу увагу приділили їх технічного стану, наявності вказівних табличок, інформаційних табличок з номерами телефонів відповідальних осіб та відповідність місць розташування об’єктів з інтерактивною картою Google.

Як заявив заступник начальника управління цивільної охорони Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стоволос, в цих укриттях, а також у столичному метро можна розмістити до трьох мільйонів людей. При цьому, за даними операторів мобільного зв’язку, в Києві перебуває 3,7 мільйона людей, передає Суспільне.

Він додав, що в укриттях люди можуть перебувати щонайбільше три години. У разі, якщо цей період затягнеться, почнеться евакуація з міста. Водночас у бомбосховищах можливе й триваліше перебування.

Нагадаємо, американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України разом із Києвом.